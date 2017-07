Revivez les temps forts des Angels Music Awards

Voici les temps forts de la soirée que les internautes ont pu suivre sur les réseaux sociaux grâce à KTO et RCF, les deux partenaires des Angels Music Awards, avec le hashtag #AwardsParis.



• Ils étaient 2.000 à l'Olympia

Le succès était au rendez-vous pour la deuxième édition des Angels Musics Awards puisque la prestigieuse salle parisienne était comble!

2000 personnes à l'Olympia ce soir pour vivre les #angelsparis en direct sur RCF et @KTOTV pic.twitter.com/98d1HKVJA3 — RCF (@radiorcf) 4 juillet 2017

• Natasha St-Pier animatrice de la soirée

La chanteuse a aussi interprété certains de ses titres, comme "Vivre d'amour".

.@Natasha_StPier interprète « Vivre d’Amour » #AwardsParis ! La petite Thérèse nous envoie des roses sur la scène de @olympiahall pic.twitter.com/wiucI0m15i — KTOTV (@KTOTV) 4 juillet 2017

• Hopen, meilleur groupe de l'année

C'est le seul prix pour lequel le public décidait. Et il a choisi Hopen. Un groupe de quatre "frangins" lyonnais, Antoine, Armand, Camille et Charles, qui font des paroles des psaumes et des Évangiles une musique électro-pop. Très présent sur internet, Hopen enregistre plus d'un million de vues sur Youtube. Ils en sont à leur deuxième album, "Merci", sorti le 1er juillet 2016.

Que la louange éclate ! @hopenmusic reçoit le prix du meilleur groupe ! #AwardsParis pic.twitter.com/EuQgbk51IA — KTOTV (@KTOTV) 4 juillet 2017

• Sœur Agathe et Leader vocal ont chanté pour les chrétiens persécutés

Ils sont deux frères, l'un pasteur l'autre "missionnaire". François et David Furtade ont créé Leader Vocal en 1991, le premier groupe de rap francophone avec des convictions chrétiennes. En 2016, ils ont sorti leur dernier album "Ils Préféreraient Nous Voir Morts". Des textes engagés pour la cause des chrétiens persécutés.

Leader Vocal

.@LeaderVocal interprète un extrait de leur dernier album «Ils Préféreraient Nous Voir Morts» #AwardsParis pic.twitter.com/a3VsyatGvh — KTOTV (@KTOTV) 4 juillet 2017

Sœur Agathe

Sr Agathe rend hommage en musique aux #ChretiensdOrient sur la scène de l’Olympia #AwardsParis pic.twitter.com/p74iyWgK3I — KTOTV (@KTOTV) 4 juillet 2017

• "Vous Avez dit Fragile" était sur scène

Pour faire connaître au public des Angels Music Awards l'émission phare de RCF qui place au cœur la parole des plus fragiles, notre association partenaire, Participation et Fraternité était sur place. "Vous Avez dit Fragile", un rendez-vous mensuel pour créer du lien entre nous!

• RCF et KTO les deux partenaires des Angels Music Awards

RCF et KTO se sont mobilisés pour vous faire vivre en direct la soirée. Philippine de Saint Pierre (pour KTO) et Martin Feron ont été les commentateurs.