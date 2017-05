Jacques Mulliez, pour une cohÃ©rence de vie avec Thomas More et Etty Hillesum

"J'ai cette joie intérieure et j'avais envie d'être un passeur de joie." Jacques Mulliez a été dirigeant d'entreprise, marié et père de famille. Aujourd'hui retraité, il publie "Passeur de joie" (éd. Nouvelle Cité). Un témoignage où il revient sur son parcours personnel, professionnel et familial. Parcours qui n'a pas toujours été simple, mais au long duquel il a été nourri et soutenu par deux grandes figures de croyants, Thomas More et Etty Hillesum. Dans cet ouvrage, Jacques Mulliez livre "le fond de [son] cœur" en toute liberté.



la spiritualité de Thomas More, penseur et homme d'action

"Je ne suis pas un intello ni un grand théologien", dit Jacques Mulliez. Mais depuis 30 ans la spiritualité de Thomas More l'accompagne. En 2009, lui qui est administrateur de l'Association internationale des amis de Thomas More, a publié "Prier 15 jours avec Thomas More" (éd. Nouvelle Cité). "Un homme dont la cohérence de vie entre ce qu'il croit, ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait m'a profondément marqué." Et surtout, ce qui séduit Jacques Mulliez chez l'auteur de "L'Utopie" c'est son sens de l'humour et cette faculté de ne pas se prendre trop au sérieux.



"J'ai découvert la communion des saints"

La joie dans l'épreuve

De l'intégrité du chef d'entreprise à la dépression et la maladie, du mariage à l'apprentissage de la liberté et de l'engagement... Dans son ouvrage, Jacques Mulliez aborde en chrétien un grand nombre de sujets. Il ne veut délivrer aucune "leçon de morale" mais confier cette joie qui l'habite. Et notamment la joie dans l'épreuve. Jacques Mulliez a vécu la dépression de sa femme Céliane, décédée il y a plus de quatre ans. Une épreuve qui l'a fait longuemment méditer sur le sacrement de mariage et l'engagement en couple pour la vie. "Elle fait partie de ma vie, toujours vivante dans mon cœur."



"On est vivant pour toujours." La communion des saints est devenue pour Jacques Mulliez non plus un concept que l'on apprend au catéchisme, mais une réalité concrète. Il la décrit ainsi: "La présence réelle de gens qui sont vivants pour toujours, qu'ils soient sur cette terre ou qu'il aient rejoint le monde différent que nous ne connaissons pas."