Tugdual Derville, un militant bienveillant

Vous l’avez sûrement entendu ces dernières années car il a été très sollicité par les médias sur les grandes questions de société. Tugdual Derville poursuit son combat en faveur du respect de la dignité humaine. Délégué général d’Alliance Vita, co-initiateur du Courant pour une écologie humaine (CEH), cet homme jovial de 55 ans ne craint pas de prendre la parole pour dénoncer les discours "bien pensants".

Fin de vie, handicap, diagnostic prénatal, procréation médicalement assisté (PMA)... pour Tugdual Derville, la façon dont l’homme contemporain manipule le vivant n’est pas sans conséquences. En tant qu’homme mais aussi en tant que chrétien il ne ménage pas ses forces pour redire l’éminente dignité de chaque être humain.

Marié, père de six enfants, Tugdual Derville est aussi le fondateur de l'association À bras ouverts, qui propose à des séjours à des jeunes personnes handicapées.

Émission d'archive diffusée en décembre 2017