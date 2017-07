Ce qu'est le protestantisme, par Antoine Nouis

Antoine Nouis vient de publier une "Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme" (éd. Labor et Fides). Après "Lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne" (éd. Labor et Fides), le pasteur, conseiller de la revue Réforme, choisit une nouvelle fois de parler du christianisme de façon pédagogique. Il ne fait pas pour autant l'impasse sur les points de théologie essentiels.



catholiques et protestants

Dans son ouvrage, Antoine Nouis rappelle les origines du protestantisme et comment il s'est construit en France. Une histoire dense et complexe qu'il arrive à synthétiser pour nous permettre d'y voir clair. Les relations entre catholiques et protestants ont été marquées en France par des événement douloureux. Si les liens sont apaisés aujourd'hui, il reste de nombreux points de désaccords. Antoine Nouis décrit ce qu'il aime chez les catholiques, et ce qu'il aime moins.

plaidoyer œcuménique

"Faire ensemble tout ce que nous ne sommes pas obligés de faire séparément." Le principe de Lund énoncé lors de la conférence de Foi et Constitution en 1952 résume l'œcuménisme et le désir de dialoguer ensemble. Si Antoine Nouis explique les raisons de son attachement au protestantisme, il n'en exprime pas moins l'importance de l'œcuménisme. Le dialogue entre protestants et catholiques qui doit sans cesse de faire et faire grandir la foi chrétienne.



Entretien réalisé en novembre 2016