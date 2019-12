Chemin vers la médecine depuis le Liban jusqu'à Montpellier

Tous les 4e lundis du mois à 12h, rediffusé le samedi à 11h30

Croyant ou non, il existe au cœur de tout homme un ressort de vie, d’amour et de recherche du bien. Avec Charles-Édouard Comte, nous rencontrerons ces hommes et ces femmes qui recherchent dans leur parcours de vie l’étincelle secrète, le trésor enfoui... Ce qui au fond de leur cœur fait avancer l’Homme... l’âme?