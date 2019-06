Comment favoriser l'éveil musical des enfants ?

On dit que la musique apaise. Ce que l'on dit moins, c'est qu'elle serait aussi importante pour le développement d'un enfant que la santé ou l'alimentation. Ce vendredi 21 juin se tient la 37e fête de la musique. Et alors que les inscriptions pour des cours de musique à la rentrée ont commencé, Vincent Belotti reçoit deux membres de l'association Enfance et musique. Ils nous expliquent comment aiguiser la sensibilité musicale d'un tout-petit et à partir de quel âge on peut la leur enseigner.



Les fondements de la musique dans le ventre de la mère

Avant de naître le bébé vit dans un milieu très musical, comme l'explique Geneviève Schneider. Il entend battre le cœur de sa mère, il entend "le placenta qui siffle" : "ce qui crée déjà une polyrythmie". Il y a aussi la mélodie de la voix de sa mère et celle de son père "qui crée une ligne de basse". Autant de sons et de rythmes qui constituent "les éléments fondamentaux de la musique".

Si les berceuses aident l'enfant à se calmer, c'est bien parce que la musique est perçue par le petit comme un écho de "paradis" d'où il vient, comme l'explique. "En s'appropriant quelque chose de cette matière d'avant, ça crée en même temps un rapport avec soi-même et un espace de communication ancré dans cette période première." Un constat que dresse Marc Caillard, fondateur de l'association Enfance et musique.



Parents, révisez vos comptines !

Beaucoup de mères ne connaissent plus de berceuses, "je pense qu'il y a vraiment un travail important à faire", recommande la psychanalyste spécialiste de la musique. Sans parler de cette habitude de placer dans le berceau du bébé un téléphone portable allumé sur une playlist "berceuses". Une pratique néfaste non seulement parce que le téléphone ne s'adapte pas au comportement du bébé, mais aussi parce que "c'est très très très mauvais pour l'amplitude d'écoute des bébés : on risque de réduire l'amplitude de captation de la jeune oreille".

Interpréter un chant, pour la mère, c'est aussi apporter quelque chose d'elle-même à son petit : ce qui ne pourra qu'encourager le développement du lien mère-enfant.