Les femmes sont nombreuses et diverses. Toutes uniques, toutes différentes, toutes des individus à part entière, incarnant chacune leur genre à leur manière. Ce sont leurs voix, multiples et plurielles, que Martine Biard nous donne à découvrir aux travers des Femmes de Lunel en petite Camargue (ed Edilivre). Ces femmes de toutes générations , femmes de mémoire et d'expérience nous entraînent ainsi dans l'histoire de Lunel, entre Occitanie et Provence,

Redifffusion

Cette émission a été enregsitrée en Avrlil 2019 au cours d'une conférence donnée par Martine Biard a Lunel