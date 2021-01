Inauguration d'un lieu de mémoire dédié aux donneurs d'organes

Lors de la dernière journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs (chaque année le 22 juin), le centre hospitalier de Béziers a inauguré, en fêtant ses 20 années, un lieu de mémoire dédié aux donneurs et à leurs proches, avec le slogan "20 ans de dons, d'émotions et de vie...". N' oublions pas : " Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez : > Ils vivent "