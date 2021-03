A la découverte de la Chaize-le-Vicomte

Centre géographique du département de la Vendée, la Chaize-le-Vicomte, 4017 habitants, imprime une imagine dynamique et enthousiaste. Une fierté très locale, à côté de la grande soeur la Roche-sur-Yon, qui lui vient de son histoire ancienne, qui fit d'elle une place importante du Bas-Poitou médiéval. On ne s'y trompe pas : dans les rues, les fortifications, et sa célèbre église saint Nicolas, l'histoire suinte des murs. Yannick David, son premier magistrat nous fait découvrir les lieux. Une évocation qui nous emmènera aussi à la Limouzinière, dans la forêt de la Chaize, mais aussi au cœur des réalisations futures et des projets de l'actuelle municipalité.