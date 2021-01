Le chemin de la renaissance

Votre envie et votre désir d’aider un proche alcoolique sont souvent malmenés par des espoirs déçus, des disputes fréquentes, du découragement et par des sentiments d’impuissance et de désespoir.



Dans ces moment-là, faire le point avec un professionnel peut vous permettre de voir plus clair dans une situation qui vous paraît sans issue.



Avoir recours à un professionnel, ne nécessite pas obligatoirement de s’engager dans un suivi à long terme.



Une aide ponctuelle peut vous permettre d’obtenir des conseils sur l’attitude à adopter et/ou sur les démarches à entreprendre, pour venir en aide à ce proche.