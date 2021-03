Médecin urgentiste rescapé de la COVID-19

Lors d'une journée de régulation des urgences, Riad Jreige est contaminé par lecoronavirus. Après quelques jours, il est très fatigué et commence à respirer avec difficulté. Il contacte ses collègues réanimateurs qui le prennent en charge. Suivent plusieurs semaines pendant lesquelles le pronostic est plus qu'incertain... après quoi la situation finit par s'améliorer. Aujourd'hui convalescent, il témoigne de sa totale confiance dans le Seigneur tout au long de ses épreuves, et de la belle chaine de soutien spirituel qui s'est mobilisée autour de lui.