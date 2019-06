Briser le tabou des maladies psychiques

Ce mercredi 12 juin se tient à L’Olympia la grande soirée de l'association Psychodon. Une soirée festive en compagnie de nombreux artistes, Yannick Noah, Dave, mais aussi les Fatals Picards ou la jeune chanteuse Lou. Un temps fort pour sensibiliser le grand public et tenter de briser un tabou, celui qui entoure la maladie psychique.

12 millions de personnes atteintes de troubles psychiques

Dépression, bipolarité, schizophrénie... Près de 12 millions de personnes en France souffrent de troubles psychiques. Des pathologies assez méconnues qui rendent les malades incompris et qui bien souvent les isole. C'est aussi une souffrance pour leurs proches et ceux qui tentent de les aider et de les accompagner.



Vaincre les peurs, combattre les tabous

Les maladies psychiques nécessitent une prise de conscience collective afin d’investir davantage de moyens pour agir non seulement dans le domaine de l’accompagnement, mais aussi dans ceux de la prévention et de la recherche. Cette prise de conscience ne pourra se traduire en actions concrètes sans une première étape, essentielle : vaincre les peurs, combattre les tabous qui trop souvent encore entourent ces maladies psychiques.