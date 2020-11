Ravi(e) , le nouvel album de Marine Bercot

Marine Bercot puise dans ce Paris que l’on garde, dans ce Paris ouvert sur le monde, dans ce Paris actif et enjoué, son impérieuse nécessité d’écrire et performer. En complicité avec le guitariste-compositeur Pierre Durand, elle embarque les partenaires qu’il faut pour partager avec les publics son espoir énergique et pulsionnel. Ses chansons sont drues, tendues, tendres, féroces, inquiétantes, apaisées. Elles mettent en scène des instants suspendus, des temps indéfinis, des circonstances à la fois précises et vagues. Son écriture à la fois limpide et oblique débusque des félicités et des souffrances qu’elle énonce d’une voix grave.

Son nouvel album "Ravie" est né de textes écrits entre Berlin et New York, dans l’entre-deux d’une conscience en voyage. Elle a toujours écrit depuis l’âge de cinq ans. Des poèmes, des lettres, des journaux intimes, des cahiers. Elle écrit en marchant, en avion, en transit, en écoutant des concerts. Elle écrit pour raconter et pour conjurer, pour témoigner et pour inventer.

Choix musicaux de Marine Bercot

« J’écume » ALAIN BASHUNG

« Easy Money » RICKIE LEE JONES (ou « Stack-A-Lee » Dr. JOHN -> album Dr. John’s Gumbo) au choix

« L’histoire du loup dans la bergerie » CHARLELIE COUTURE