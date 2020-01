Redécouvrir le métier d'éducateur spécialisé

Equilibre, patience et fermeté. Trois qualités pour définir le métier d'éducateurs spécialisés. En France, on en compte aujourd'hui près de 65 000 . Leur mission : accompagner des personnes en difficulté vers l'autonomie sociale et personnelle. Mais où travaillent-ils ? Quelle formation ? Quelles perspectives d'évolution ? Réponses à toutes ces questions avec le cabinet de conseil recrutement Ecclesia RH et l'association "Claire Amitié France" qui héberge, suit et forme des jeunes femmes et mineurs en difficultés.

