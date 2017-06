Soi et les autres

"Quand on vient au monde on est accueilli par quelqu'un, on vient par quelqu'un qui nous donne la vie." C'est presque trop simple ou trop évident à dire, admet le P. Rémi de Maindreville. C'est pourtant une donnée fondamentale: on ne vit jamais tout à fait seul. Parce que l'autre est notre origine et parce qu'il nous rend unique, il fait l'objet d'un numéro spécial de la revue Christus.



Chacun est unique, et ce n'est pas dans une tour d'ivoire que l'on s'en rend compte

l'autre, cette donnée fondamentale

"L'autre nous précède, on y échappe pas", constate le jésuite. Ces derniers temps, dans notre société meurtrie par de violents attentats, la tentation s'est fait sentir de voir l'autre comme une menace. Le sujet est en fait si fondamental que le numéro spécial de la revue Christus fait intervenir de grands noms de différentes époques pour l'aborder, avec des articles de Julia Kristeva, Michel de Certeau, Sylvie Germain ou encore Nicolle Carré, qui signe l'article "S'il me manque l'amour, je ne suis rien".



l'autre, éminemment spirituel

Pourquoi l'autre est-il si indispensable et si agaçant? Pourquoi tantôt le cherche-t-on, tantôt le rejette-t-on? Le P. de Maindreville nous le rappelle: "Il y a une expérience heureuse et joyeuse de l'autre qui peut se faire à travers l'amour, l'amitié, les relations gratifiantes." Chacun est unique, et ce n'est pas dans une tour d'ivoire que l'on s'en rend compte. L'autre, c'est aussi cet insaisissable. Celui que les religions nomment le tout autre. Que l'homme bien avant le christianisme s'est mis à rechercher.

la diversité des êtes humains

Il y a aussi des relations qui enferment. Ce qu'entend dénoncer l'exposition du Musée de l'homme, "Nous et les autres - Des préjugés au racisme" (jusqu'au 8 janvier 2018). Sa commissaire Evelyne Heyer a voulu que soit montrée "l'extraordinaire diversité des humains".



Diversité que l'on "catégorise", et qu'inévitablement on hiérarchise. D'où le racisme et ses dérives. L'anthropologue souligne que les générations précédentes ont connu une France plus raciste, même si la violence d'un propos raciste reste toujours aussi forte. "Il faut tenir compte de la diversité des êtres humains et aller vers le plus d'égalité possible en tenant compte de cette diversité."



