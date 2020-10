Migrants : se mobiliser pour les accueillir et les accompagner

Accompagner les migrants

"L’intégration n’est pas à sens unique, notre société n’est pas assez inclusive à l’égard des migrants, nous devons nous aussi agir pour leur accompagnement et leur intégration, car celle-ci est mutuelle" explique David Robert, directeur de l’association SINGA en France. Et pour ce faire, lutter contre les idées reçues est une des priorités, "il n’y a que la rencontre qui fait changer la perception des choses" selon David Robert, qui précise ainsi que les possibles barrières initiales de la langue ou de culture différente, se transforment ensuite en force et richesses lors de ces rencontres.



Des structures engagées

C’est notamment le cas de l’association JRS ainsi que de l’association SINGA, toutes deux investies dans l’accueil et l’accompagnement des migrants sur le territoire français. "Nous proposons différents programmes pour inclure les migrants au sein d’une vie active et sociale" explique Pauline Blain, co-animatrice du programme "Jeunes" de l’association JRS. Ces associations permettent de mettre en relation des français engagés et des migrants ayant du mal à créer du lien pour pratiquer le français, favoriser leur insertion dans la société, partager une richesse culturelle. "Il faut également interroger les personnes pour comprendre quels sont leurs réels besoins pour pouvoir répondre à ceux-ci, sans que ne soient projetées nos idées de ce qu’ils attendent" précise Pauline Blain.



Une solidarité citoyenne nécessaire

Selon Pauline Blain, les actions des associations "restent toutefois limitées, on rencontre plein de barrières à nos initiatives" et qui précise que "la mobilisation doit être générale et toucher l’opinion publique pour espérer une meilleure implication du gouvernement". Agir à son niveau de façon humble en s’engageant notamment par le biais d’actions d’associations est utile et permettra une prise de parole plus forte. L'association SINGA a développé quant à elle le site AlloMondo pendant le confinement, plateforme créatrice de lien social par téléphone ou en vidéo.