Nouveaux locaux pour la boutique fraternelle du Secours Catholique à Menton

Un nouveau lieu d'accueil pour le Secours Catholique à Menton. Le lieu est plus central, donc visible mais aussi plus spacieux. On en parle avec Cristina Rigolli, animatrice pour le secteur de Menton et Nicole Agay, référente bénévole:

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Quels sont les horaires d'ouverture ?

Ventes solidaires : mardi et jeudi de 9h à 13h.

Accompagnement scolaire : le mercredi toute la journée.

Accueil-écoute : vendredi matin de 9h à 12h30 sur rendez-vous.

Atelier Laine : vendredi matin.

Apprentissage du Français Langue Étrangère : lundi de 14h à 16h.

Pour les dons de vêtements, mardi et jeudi de 9h à 13h.