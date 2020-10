Sophie EHRHARDT, professionnelle de l’organisation et du rangement - partie 2

Et si on se laissait la possibilité de découvrir l’accompagnement autrement ?



Bérangère SANZAY a choisi de recevoir pour ce cycle de 4 émissions, une professionnelle du rangement, qui nous éclaire sur l’art et la manière de nous organiser dans notre quotidien.



Dans cette 2ème émission, Bérangère SANZAY a choisi de mettre en lumière le cœur du métier de Sophie EHRHARDT, professionnelle de l’organisation et du rangement.

En quoi consiste son métier ?

Comment l’exerce-t-elle au quotidien ?

Comment accompagne-t-elle l’autre dans ce

défi ?

Autant de questions à laquelle Sophie EHRHARDT a accepté de répondre.