Sur la terre comme au ciel, avec Christian Signol

Christian Signol est un écrivain français notamment connu pour sa trilogie La Rivière Espérance : Né dans le Quercy, en 1947, les parfums de la nature et les mystères de la nature sauvage inspireront toute sa littérature. Une enfance heureuse dominée par la présence féminine de sa mère et de sa grand-mère, il a étudié les lettres et le droit. En 1970, il se marie, fonde une famille à Brive-la-Gaillarde où il a été commencé à travailler comme rédacteur administratif à la mairie. Il sera par la suite directeur d’un service de Contentieux et Marchés publics et débutera sa carrière d'écrivain en 1984 avec le roman Les Cailloux bleus, tome 1, premier succès. Le quotidien Populaire du Centre, l'engage comme chroniqueur pendant plusieurs années, avant la publication, en 1990, de sa trilogie romanesque La Rivière Espérance. Il devient l'un des auteurs français les plus lus. Un triptyque qui sera adapté pour le petit écran, en 1995, réalisé par Josée Dayan. Le succès est immense.

Récit d'une renaissance, ode à la beauté et au mystère du monde, son nouveau roman convoque les thèmes chers à l'auteur, une nature qu'il célèbre et le danger qui la menace : Sur la terre comme au ciel est l'histoire poignante d'un père et d'un fils séparés par le destin. L'un n'a jamais quitté la terre, auquel il est viscéralement attaché, l'autre, poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs, parti au Canada à la découverte des grands espaces, sans plus donner de nouvelles pendant dix ans. Jusqu'au drame. Christian Signol a ce talent pour évoquer l'immensité du ciel, les étés flamboyants et les aubes limpides. Des étangs du Touvois aux grands espaces du Nord québécois, ce récit pudique est un hymne au pouvoir consolateur d'une nature magnifiée par la noblesse et la beauté des grands oiseaux libres.

Lire un extrait



Musiques choisies par Christian Signol :

- Le cœur des esclaves de Verdi (par Nabuco)

- L'adagio d'Albinon

- La rivière de notre enfance de Garou