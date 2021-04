Traces de vie : déposer ses mots quand on est malade ou mourant

Il s'agit pour des accompagnants-biographes, d'aider les patients qui le souhaitent à dicter leur histoire lors d'un séjour à l'hopital.

Une parenthèse qui peut libérer et faire du bien au patient et à sa famille. C'est ce dont témoigne Nathalie Molitor dans cette émission "Carte blanche" aujourd'hui.

A la suite de Christelle Cuinet, fondatrice de l'association "Traces de vie" dans le Jura, Nathalie Molitor est en train de mettre en place une antenne de "Traces de vie" en Auvergne Rhône-Alpes et particulièrement à Saint-Etienne dont elle est originaire.

Pour tout renseignement tel : 07 85 93 87 55 et contact@tracesdevie.fr

Film de C. Cuinet : A la mort à la vie.