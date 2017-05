39 associations catholiques se mobilisent contre "la tentation du repli sur soi"

Présidentielle : les chrétiens divisés sur le vote du second tour

Une prise de parole générale qui montre une fois encore que les chrétiens sont divisés sur la question du vote, au second tour de l’élection présidentielle. Trente-neuf associations et mouvements catholiques montent aujourd’hui au créneau à quelques jours du scrutin. Implicitement, le texte condamne le programme du Front National. Ce qui n'est évidemment pas une consigne de vote, mais qui ne laisse guère de doutes sur le choix du candidat.

Une position diamétralement opposée à celle de La Manif pour tous ! qui a notamment exprimé son opposition à Emmanuel Macron, au nom des principes de défense de la vie et de la famille, inscrits véritablement au cœur du dogme de l’Eglise catholique. Dans un communiqué publié mardi dernier, l'organisation a notamment déclaré ne pas vouloir donner de consignes de vote, tout en affirmant que "Macron, c'est non".

"Le refus de l'étranger est incompatible avec la fidélité à l'Evangile"

Le vote de ces 39 associations est quant à lui motivé par la volonté de trouver des solutions aux problèmes qui secouent la société française, par "l’ouverture, le dialogue et la participation de chacun pour construire ensemble une France et une Europe plus ouvertes et plus justes dans un monde de droit et de dignité".

Sans jamais citer, ni le nom d’Emmanuel Macron, ni celui de Marine Le Pen, ces mouvements, dans un texte publié dans La Croix le 28 avril dernier et intitulé "Transformons la clameur du monde en espérance", appellent à prendre position contre "la tentation du repli sur soi".

La liste des signataires :

Action catholique des enfants (ACE), Action catholique des femmes (ACF), Action catholique des milieux indépendants (ACI), Action catholique ouvrière (ACO), Apprentis d’Auteuil, Association des cités du Secours catholique, Comité chrétiens de solidarité avec les chômeurs et les précaires (CCSC), Centre de Recherche et d’Action sociale (CERAS), CCFD-Terre Solidaire, Centre Catholique des Médecins Français, Chrétiens dans le monde rural (CMR), Chrétiens dans l’Enseignement public, Chrétiens en Forum, Communauté Mission de France, Communauté Vie Chrétienne (CVX), Confrontations (Association d’intellectuels chrétiens), Délégation catholique pour la coopération (DCC), Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC), Ethique et Investissement, Etudes, Fédération française des Équipes Saint-Vincent, Fondacio, Instituts religieux et solidarité internationale (IRSI), Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), JRS France, Justice et Paix, Mission de la Mer, Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC), Mouvement chrétien des retraités (MCR), Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC), Ordre de Malte France, Pax Christi, Scouts et Guides de France, Secours catholique – Caritas France, Semaines sociales de France, Vicariat pour la Solidarité de l’archidiocèse de Paris, Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui, Voir Ensemble.