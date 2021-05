90 propositions pour une région solidaire et vivable - Isabelle Loulmet

Invitée : Isabelle Loulmet, présidente de France Nature Environnement en Nouvelle Aquitaine

France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour interpeller les candidates et candidats aux élections régionales pour une Nouvelle-Aquitaine solidaire et vivable. La confédération a listé 90 engagements regroupés en 4 thématiques, pour une application du principe de santé globale : santé humaine, santé animale, santé végétale et santé environnementale.

Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Les territoires ruraux, perceptions et réalités de vie (Par Marie-Hélène Restoin)

Tourisme : Place des Quinconces et monument aux girondins (Par Emmanuel Labails)

Concert classique : Carmen à l’Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, du 30 mai au 12 juin (Par Aude Pénicaut)