Abus dans l’Eglise : le plan de refondation de la communauté Saint Jean

Réforme des statuts, suppression de la mention "figure spirituelle" pour évoquer le fondateur de la communauté, le père Marie-Dominique Philippe. Après les révélations concernant les abus pratiqués au sein des Frères et sœur de Saint-Jean, la communauté a réagi. Au terme d’un long processus, les nouvelles bases sont désormais posées.



Le père Marie-Dominique Philippe n'est plus la référence spirituelle

"On vient de vivre une étape clé de l’histoire de notre communauté. Nous avons eu une prise de position forte par rapport à deux éléments : notre rapport au fondateur et ensuite une revisite de notre charisme. Cela a été préparé depuis un petit moment. C’est l’aboutissement d’une longue démarche. Il y a un mouvement d’ensemble" explique le Frère Jean-Yves, en charge de la communication à la communauté.

Cette longue réflexion a donc abouti au constat que le fondateur ne puisse plus être considéré comme un père spirituel. "Le père Marie-Dominique Philippe reste notre fondateur. Mais il n’est plus notre référent concernant notre charisme. Le charisme est vivant. Si jamais le charisme est vivant, il ne peut se référer à une vie déviante du fondateur. Il n’est plus la référence pour notre charisme" ajoute-t-il.



"On ne peut pas faire table rase de tout"

Les frères de Saint Jean doivent désormais penser à l’avenir, et à la reconstruction de leur communauté, sur ces nouvelles bases. "Si jamais il faut revisiter nos fondations, on ne peut pas faire table rase de tout. On a une histoire douloureuse, mais en même temps notre communauté porte du fruit" lance-t-il.

Des conclusions importantes pour les membres de la communauté, mais plus particulièrement pour les victimes. "Il y a eu des abus graves de la part de notre fondateur. Il y a eu des abus graves de la part de certains de nos frères. On voit qu’il y a quelque chose d’ancré dans notre histoire. C’est une manière de dire aux victimes : oui votre souffrance a le droit d’être exprimé. Oui il y a eu des abus graves, et nous faisons tout notre possible pour revisiter notre histoire, et pour que de tels actes ne puissent jamais se reproduire" conclut le frère Jean-Yves.



Frère Jean-Yves, en charge de la communication à la communauté Saint-Jean, au micro de Jean-Baptiste Labeur: