Les lyonnais invités à débattre sur les rythmes scolaires

Avec les réformes du nouveau ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, c'est aux communes de choisir l'organisation de la semaine des écoliers. Alors si pour la rentrée 2017, les élèves lyonnais ont gardé un rythme de 4 jours et demi par semaine à l'école, cela pourrait bien changer l'an prochain. La Ville de Lyon se laisse le temps de la réflexion et profite de l'occasion pour poser la question aux premiers concernés: les parents d'élèves lyonnais.



Un consultation citoyenne en ligne

La Ville innove en proposant une plateforme de consultation citoyenne sur le web ​afin de rassembler les idées sur cette question et plus généralement sur l'organisation des temps scolaires. Ce sujet sensible fera donc l'objet d'un débat sur le site de Civocracy jusqu'à la mi-décembre 2017 avec une décision municipale prévue pour janvier.

Guy Corazzol, le déléguée municipal en charge de l'éducation souhaite élargir le débat grâce à cet outil: