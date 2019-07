Étincelles, une équipe féminine de football qui mêle sport et foi chrétienne

L’équipe Étincelles est composée de joueuses françaises, américaines et russes. Elle réaliser jusqu’au 11 juillet une tournée de matchs dans cinq régions. Une équipe de football particulière dont l’objectif premier est d’annoncer le Christ sur et en-dehors des terrains.

"C’est une sélection. Ce sont des joueuses françaises qui viennent de différentes régions et Églises. Elles se sont rencontrées durant trois rencontres. Elles se sont retrouvées au mois de novembre 2018, et une dernière fois en mars 2018. Elles sont issues de différents réseaux, joueuses en clubs. Cette sélection est accompagnée de joueuses américaines et de joueuses russes" explique Hans Meyer, coordinateur du projet.



Âgées de 19 à 35 ans, elles joueront à Paris, Grenoble, Lyon et Mulhouse. "Le projet était d’abord pour les encourager. Nous avons pris le temps de pouvoir apprendre à connaître chacune et de pouvoir faire le lien entre le sport et leur foi. Cette relation avec Jésus se vit au quotidien, à chaque instant, et le sport est l’une des expressions du quotidien. C’est un retour à l’essentiel" ajoute-t-il.

Les maillots des joueuses floqués "Sport et Foi" ont été offerts par l’international français et chrétien Olivier Giroud.