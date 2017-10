La crypte de Fourvière accueille Notre-Dame d'Aparecida

La sainte patronne du Brésil

Les brésiliens fêtent cette année le troisième centenaire de l'apparition de la Vierge Aparecida, retrouvée dans les filets d'un pêcheur et proclamée depuis "Reine du Brésil". Une petite statuette à la peau noire qui attire chaque année au sanctuaire de Notre-Dame d'Aparecida plus de 11 millions de pèlerins. A l'occasion de cet anniversaire, le Cardinal Barbarin et le Cardinal Raymundo D. Assis, Archevêque émérite d'Aparecida, intronisent la statue de cette Vierge dans la crypte de Notre-Dame de Fourvière. Pour mettre en valeur la dimension internationale de la dévotion mariale, la statuette de la Vierge Aparecida rejoindra neuf autres Vierges du monde entier dans la crypte de Fourvière.

Capoeira et batucada pour célébrer la Vierge

C'est un véritable évènement pour la communauté brésilienne de Lyon qui organise des festivités pour célébrer son arrivée. Fabiana Amaro-Mendes vient du Brésil, elle habite à Lyon depuis quelques mois. Elle s'occupe de cet évènement qui rassemble les différentes communautés d'Amérique latine pour un apéritif festif ponctuée par des initiations à la capoeira et la batucada.