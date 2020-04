"Le gouvernement doit prendre en compte les besoins spirituels des croyants"

Un confinement compris et accepté par les Catholiques

Privés de célébration et d'eucharistie depuis le 12 mars 2020 les Catholiques de Haute Loire vivent dans l'attente de pouvoir de nouveau communier. Mais les dernières informations concernant les modalités de dé-confinement laissent entendre que les messes en public pourraient ne pas être autorisées après le 11 mai. Une situation qui inquiète la Conférence des Evêques de France qui a publié ce vendredi 24 avril un communiqué où elle redit combien il lui "semble essentiel que la vie ecclésiale puisse retrouver son caractère pleinement communautaire au même rythme que la vie scolaire, sociale et économique de notre pays".

D'autant que "les catholiques ont joué le jeu" du confinement en respectant les consignes sanitaires assure Mgr Crepy "même si cela est difficile" pour eux précise-t-il. C'est pourquoi la CEF a accompagné sa prise de parole d'une série de propositions pour permettre aux fidèles de reprendre le chemin de la messe.



DES MESSES EN EFFECTIFS REDUITS ET DES PRECAUTIONS POUR LA COMMUNION

"Si on nous dit que nous devons remplir les églises qu'au quart ou à la moitié je n'ai aucune inquiétude car les curés et les paroissiens trouveront le moyen de respecter les mesures de distanciation" explique Mgr Luc Crepy persuadé que les fidèles qui attendent de pouvoir de nouveau se rassembler seront disciplinés et attentif à la santé de tous. Pour la communion, "qui est le témoignage vivant du Christ Rescussité et donc essentielle dans la vie des Catholiques" précise l'évêque du Puy, l'utilisation de gel hydroalcoolique est évoquée pour éviter les risques de contamination. Quelques exemples de propositions qui sont actuellement en discussion avec les autorités et qui pourraient permettre aux prêtres de célébrer la messe dès le début du dé-confinement. Pour Mgr Crepy ces efforts pourraient également permettre de célébrer des Baptêmes en petits comités et rappeler à chacun que "on est pas chrétien seul, chez soi... et que "la vie en communauté est essentielle pour les croyants".



DES MESSES AVEC PAROISSIENS TRES ATTENDUES PAR LES PRÊTRES

Cette dimension communautaire est également très importante pour les prêtres qui vivent depuis la mi mars une situation inédite. Ils célèbrent la messe et communient tous les jours mais très souvent seul (à l'exception des prêtres qui vivent dans le même presbytère) ce qui est "douloureux" comme l'a d'ailleurs rappelé le Père Bernard Planche sur la page facebook de la Cathédrale du Puy. Un désir de célébrer qu'explique Mgr Luc Crepy en rappelant qu' "un prêtre n'est pas prêtre pour lui même !" et que leur mission est d'être "au service d'une communauté et d'annoncer l'Evangile à d'autres personnes". Et si l'Evêque du Puy est en contact régulier avec les prêtres du Diocèse il reconnait que pour certains le confinement est "dur, douloureux et pesant".



Ecouter l'interview de Mgr Luc Crepy au micro de RCF