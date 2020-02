Ars : le musée de cire consacré au Curé d'Ars a rouvert

Installé à quelques mètres de la basilique d'Ars, le musée de cire retraçant les grandes étapes du saint Curé d'Ars vient de rouvrir après un an de travaux. Le lieu appartient désormais à la communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV), qui l'a racheté à la famille après son rachat à la famille Boireaud, à l'origine de la création du lieu en 1994.

Plus de 35 statues sont disposées dans 17 mises en scènes dans un espace de plus de 350 m² d’exposition de cire, autrefois appelé "l'historial du Curé d'Ars". Véronique Gamon, responsable du pôle Economie et Tourisme de la CCDSV et Bernard Grison, maire de Massieux et président de la CCDSV sont les invités du 18/19 régional pour présenter ce musée de cire rénové.



> Consulter le site internet du musée