Nathalie Becquart est membre de la Xavière, communauté religieuse ignatienne qui fête en 2021 son centenaire. Elle est l'invitée du Père Nicolas Guillou pour nous présenter le livre C'est maintenant le temps favorable - Cinq regards de femmes sur la crise

Depuis de longs mois, la crise du covid-19 nous éprouve et nous fait marcher sur de nouvelles terres arides. Dans ce désert, ce livre à cinq voix offre une forme d’oasis pour nous arrêter, relire le chemin parcouru et envisager l’avenir. Cinq réflexions de femmes d’aujourd’hui, religieuses xavières, qui puisent aux sources de leur expérience, de la philosophie et de la théologie pour éclairer nos questionnements : Où est Dieu dans cette crise ? En quoi peut-elle être un temps favorable ? Vulnérabilité, liberté, complexité : devise pour temps de crise ? Quelles sont les résonances avec la crise écologique ? Enfin, cette situation ne nous appelle-t-elle pas à vivre l’Église autrement ? Cinq réflexions incarnées, puissantes, qui ouvrent des chemins d’espérance et nous invitent au changement.