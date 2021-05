C Le Mag - Edition du lundi 31 mai 2021

Sujet de société et double anniversaire au programme de votre magazine. Ils peuvent être nombreux et de formes variées, "ils" se sont les Troubles des Conduites Alimentaires. Ce soir, Elsa MASSABIE, pédiatre et pédopsychiatre au centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon répondra aux questions de Christophe Lapostolle à l'occasion de la 1ère journée mondiale des TCA qui se déroule ce 2 juin.

La radio a sauvé la Tour Eiffel ! Dans un second temps nous célèbrerons les 100 ans de la radio ainsi que les 40 ans des radios Libres. Des bougies soufflées en compagnie d'Amandine MENIGOZ, secrétaire générale du CTA (Comité Territorial de l'Audiovisuel).