Calais: le Secours catholique réclame des "douches pour tous"

Ils sont en colère, mais ils le font savoir avec humour. Le Secours catholique n’apprécie pas la manière dont sont traités les migrants qui reviennent à Calais. Malgré la dernière injonction du tribunal et les consignes de l’Etat, l’association déplore le manque de moyens déployés par les autorités pour garantir aux migrants une hygiène décente.



Des douches sur les réseaux sociaux

C’est dans ce but que le Secours catholique, très engagé à Calais depuis l’arrivée des premiers réfugiés, vient de lancer sur les réseaux sociaux une opération baptisée #Douches_Pour_Tous. Le principe est simple. Toute personne sensible au message de l’association est invitée à se prendre en photo sous la douche. Plus la photo est "décalée", mieux c’est.

Plusieurs personnes se sont prises au jeu, et certaines ne manquent pas d’imagination. Une douche d’extérieur dans une toute petite bassine, une douche à plusieurs, en couple, déguisé. Chaque photo est agrémentée du même message : « Je m’appelle … et je viens prendre une #douche à #Calais ». Une manière d’interpeller l’opinion publique sur les conditions de vie des réfugiés sur place.

Le droit à la douche #Douches_Pour_Tous pic.twitter.com/OMEOvcqDCl — Mancinelli Bruno (@BrunoMancinelli) 24 août 2017

Le Secours catholique s'arme d'humour et de dérision

"Suite à l’injonction des autorités, qui ont été condamnées par le tribunal administratif de Lille, confirmée par le Conseil d’Etat qui a pris une ordonnance en demandant aux autorités d’installer des dispositifs d’accès à l’eau, le dispositif installé est pour le moins minimaliste, et qui nous semble indigne et insultant. Quelques robinets, qui ne sont pas à l’abri de la pluie, à la vue de tout le monde" explique Vincent Deconinck, chargé de mission du Secours catholique dans le Pas-de-Calais, à l'origine de cette initiative.

"Nous étions scandalisés par la manière dont les autorités ont appliqué cette ordonnance. Il y a des voies juridiques que l’on va continuer à explorer. Mais la dérision et l’humour sont des armes que nous n’avions pas assez exploitées. Nous invitons toutes les personnes heurtées par cette maltraitance institutionnelle à poster une photo un peu décalée symbolisant leur douche, qui annonce leur venue à Calais" ajoute-t-il.

Une manière de prendre à contre-pied le discours des autorités qui expliquent ne pas pouvoir mieux faire, car sinon cela créerait un appel d’air à Calais, avec le risque d’une seconde jungle. Vincent Deconinck espère que les autorités seront interpellées par le nombre de citoyens qui sont indignées du traitement réservé sur place aux exilés.

Vincent Deconinck, chargé de mission du Secours catholique dans le Pas-de-Calais, interrogé par Florence Gault: