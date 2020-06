Covidog : des chiens pour détecter les porteurs du covid-19

Et si les chiens étaient nos principaux alliés pour combattre le coronavirus ? A l’université de Strasbourg, trois chercheurs se sont posés la question de l’odeur du covid-19.



On sait nos amis à quatre pattes dotés d’un flaire hors du commun. Il pourrait donc être capables de dépister des cellules infectées par le coronavirus. Si les résultats s'avèrent concluants, un protocole d'entrainement canin pourrait voir le jour pour pouvoir former des chiens dans toute la France.



Philippe Choquet est enseignant-chercheur et praticien hospitalier. Christophe Ritzenthaler est virologue au CNRS.



Le projet repose sur un finacement participatif, relayé par la fondation de l'Unistra. Les chercheurs estiment qu'il faudrait au minimum 100.000€ pour mener l'expérimentation à bien. Plus d'informations sur le site fondation.unistra.fr/projet/covidog