Des calèches pour emmener les élèves à l'école, une solution 100% écolo

L'INTERVIEW / Un transport en commun à cheval !

Dans la commune de Vendargues, en Hérault, 120 élèves se rendent chaque jour à l’école en calèches. Ces trois Hippobus existent depuis une dizaine d'années, et desservent quotidiennement douze arrêts et cinq établissements scolaires. Une idée reçue positivement par les 7000 habitants et qui est surtout 100% écologique. Un moyen presque naturel de se déplacer tout en limitant les émissions de CO2.

Max Rascalou, adjoint à la mairie de Vendargues, en charge de la mobilité, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : http://www.vendargues.fr/



L'INSTANT CULTURE

Un épisode méconnu de l'histoire de Pompéi au Musée de la Romanité de Nîmes.

A réécouter : https://rcf.fr/culture/un-episode-meconnu-de-l-histoire-de-pompei-au-musee-de-la-romanite-de-nimes



AU MENU EGALEMENT

• Bien vivre, avec le magazine La Vie / L'écran méchant loup

• Ça fait du bien d'en parler / Gouvernance partagée : "La fraternelle compagnie"

• Cas d'école, avec la Fondation Saint Matthieu / Collège Jeanne-d’Arc de Thiers