Des paroissiens d'Alsace viennent en aide à des chrétiens réfugiés d'Irak

L'INTERVIEW / À Schiltigheim, on accueille 'l'étrangeté de l'étranger'

Direction Schiltigheim en Alsace où les paroissiens s'organisent depuis 2015 pour venir en aide à des familles de réfugiés chrétiens originaires d'Irak. Depuis, une très belle complicité est née entre ces familles alsaciennes et irakiennes, même si la découverte de l'autre n'est pas toujours évidente. Neuf familles ont chacune été parrainée en 2015 par des membres de la Communauté de paroisses. Quelques années après, c'est un parcours riche, marquant, et unique, quel que soit le côté duquel on se situe.

Khalisa Kizo, arrivée en France en 2009 et Jean-Luc Brachet, engagé auprès de la Communauté de paroisses de Schiltigheim, répondaient aux questions de Bénédicte Bossard d'RCF Alsace.

