Des réfugiés formés à l’apiculture pour les intégrer et sauver les abeilles

L'INTERVIEW / Une association qui fait le buzz

Alors que la disparition des abeilles peut devenir une catastrophe pour notre sécurité alimentaire les prochaines années, des acteurs s'engagent à chercher des solutions pour les préserver. C'est le cas de l'association Espero fondée en 2016 par Maya Persaud, Pauline Cazaubon et Carlos Arbalaez, dont l'objectif est de former des réfugiés, demandeurs d'asile et chômeurs à l'apiculture pour sauver les abeilles parisiennes. Partout en Île-de-France, ce sont 20 ruches qui ont pu être installées et qui produisent chacune plus de 15 kilogrammes de miel par an.

Maya Persaud, la co-fondatrice de l'association Espero, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.esperofrance.org/



AU MENU EGALEMENT

• Rendez-vous avec l'Enseignement Catholique / Le lancement de la 4ème édition des Trophées iniSia

• Ça fait du bien d'en parler, avec la présidente des Scouts et Guides de France / Enfant sujet, enfant objet

• Inspirez jeunesse, avec la Fondation des Apprentis d'Auteuil / Une auto-école sociale proche de Lyon