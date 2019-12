Diagnostic sur le monde du travail avec l'Action Catholique Ouvrière - Orne

Thierry Dubois est le président de l'Action Catholique Ouvrière, mouvement qui rassemble 300 personnes dans notre département de l'Orne, et plus de 10000 en France, actifs, retraités, sans emploi, travailleurs en ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail). Ce jeudi 5 décembre aura lieu la mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Avec Lionel Lecerf membre du comité diocésain de l'Orne et élu au Conseil national de l'ACO pour la Normandie, Thierry Dubois nous invite à porter un regard différent sur le monde du travail.