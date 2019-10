Donner une heure de son temps pour les plus démunis

L'INTERVIEW / Une heure pour aider les autres !

Ce week-end, nous passerons à l'heure d'hiver : nous allons donc gagner une heure. Qu'en faire ? Le mouvement Habitat & Humanisme organise jusqu'au 27 octobre L'Heure Solidaire une opération nationale et locale pour inviter le grand public à donner une heure en don ou temps grâce à la calculette solidaire. Une trentaine d'évenements sont prévus aux quatre coins de la France grâce à l'appui d'ambassadeurs comme Stéphane Bern, Thomas VDB ou Ahmed Sylla. En France, 8 600 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Depuis plus de 30 ans, ce sont plus de 25 000 familles en difficulté qui ont pu être logées grâce à Habitat & Humanisme.

Marie Savereux, responsable marketing / communication à Habitat & Humanisme, est l'invitée de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://www.heure-solidaire.org/



L'INSTANT CULTURE

Les portraits de Robert Nanteuil, l'apogée de la gravure de portrait en France.

Pour réécouter : https://rcf.fr/culture/les-portraits-de-robert-nanteuil-l-apogee-de-la-gravure-de-portrait-en-france



AU MENU EGALEMENT

• 17 objectifs pour demain, avec Patrick Lonchampt / Break Poverty

• Ça fait du bien d'en parler, avec Philippe Delachappelle, directeur de l'OCH / Une violence des mots révélatrice