Emmanuel Macron, lâ€™outsider

A 39 ans Emmanuel Macron entend incarner le renouveau tant par son parcours politique très récent que par sa jeunesse et son positionnement ni gauche ni droite. Élève doué, lettré, il est éduqué aussi bien par sa grand-mère que par ses parents. Il a 17 ans quand il déclare sa flamme à celle qui partage aujourd'hui sa vie sa professeure de français, en classe de première. Brigitte Trogneux alors mariée, et mère de 3 enfants de 24 ans son aînée. Il l’épouse en 2007.

Etudes à l'ENA, inspecteur des Finances, il interrompt ce parcours étatique par un passage à la Banque d'affaires Rothschild où il va gagner de l’argent. En 2012, il rejoint François Hollande à l’Elysée et devient son principal conseiller économique, puis secrétaire général adjoint de la présidence de la République avant de succéder fin août 2014 à Arnaud Montebourg comme ministre de l'Economie.

Une loi porte son nom qui entend libérer les entreprises et qui va susciter de fortes oppositions au sein de la majorité. Contre son avis, manuel Valls la fait voter via le 49.3. Emmanuel Macron y gagne l’image d’un réformiste et n’hésite pas à être critique envers certains choix du duo Hollande-Valls jusqu’à fonder son propre mouvement En Marche.

Il finit par démissionner du gouvernement à l'été 2016 avant d'annoncer sa candidature à l’élection présidentielle le 16 novembre. Il mène alors une campagne sur le renouvellement du système politique dépassant le clivage droite-gauche avec un curseur résolument européen et social-libéral. Au terme d’une campagne hors-normes, c’est lui qui vient d’être élu président de la République.