Etre une présence d'Eglise en hôpital psychiatrique

Sylvie Kopp et le Père Alphonse Fisher sont tous deux envoyés en mission pour l'aumônerie catholique du centre hospitalier spécialisé en psychiatrie de Sarreguemines. Dans cette émission enregistrée le 18 septembre à Sarreguemines, ils nous disent comment ils vivent cette mission, ce qu'elle a de spécifique pour accompagner les personnes malades, et quels liens qu'ils ont avec les soignants et les familles des personnes malades.