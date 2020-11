Excellence coopérative, « Coup de cœur des femmes 2020 »

Les femmes du jury ont aimé :

En Vin Blanc, la belle couleur jaune pâle et la brillance, le nez floral de rose et muscaté, la bouche équilibrée, fruitée, rafraichissante avec une longue persistance et une légère salinité en finale. Ce vin séduisant est une invitation à la cuisine exotique, thaï comme le poulet coco et curry

Muscat sec Vermeil du Crès, IGP Pays d’Oc blanc 2019 , Cave coopérative Les Vignerons de Sérignan à Sérignan (Hérault).

En Vin Rosé , la robe limpide, brillante, à la belle couleur saumonée, aux reflets argentés lumineux.. le nez explosif, aux arômes floraux de rose et violette, très complexe, délicat et subtil, l’équilibre entre l’acidité, la fraîcheur et les arômes, la bouche très élégante, côté un peu salin. Un puissant à la force tranquille. Une Finale très intense, élégant et harmonieux.

Des Filles dans le vent Grenache, IGP Cité de Carcassonne rosé 2019 Cave coopérative Les Vignobles Vendéole à Routier (Aude)

En Vin Rouge, la robe très élégante, le nez harmonieux, aux arômes fruitée, la bouche aux tanins souples et aux notes pruneaux, griottes, épices avec de la réglisse. Séducteur discret et atypique, ce vin plaisir mérite son nom évocateur.

Chamasûtra, IGP Gard rouge 2019 Cave coopérative Celliers des Chartreux à Pujaut (Gard)

En Vin Doux Naturel , la robe très profonde ambrée, superbe, le nez explosif de caramel, café, noix, noisette, la bouche aromatique aux notes de noisettes grillés et sa finale de confiture d’orange amère confite. Ce vin doux naturel très expressif arrive à être présent sans agressivité ni impression d’alcool.

Collection Millésimes 1970, VDN AOP Rivesaltes ambré Cave coopérative Les Vignobles Rivesaltais – Arnaud de Villeneuve à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales)

