Explosions à Beyrouth : l’aide humanitaire mobilisée au secours de la population

Par Océane Protois et Margot Hemmerich

Ce mercredi 5 août, les équipes médicales se sont rendues sur place pour constater l’ampleur des dégâts et venir en aide aux victimes.

Le Liban meurtri. Les Beyrouthins demeurent secoués par les deux explosions qui se sont déclenchées, ce mardi 4 août. Les déflagrations ont été ressenties à plus de dizaines de kilomètres, et ont provoqué des dommages estimés à plus de trois milliards de dollars. Ces déflagrations seraient liées, selon le Premier ministre Hassan Diab, à l’explosion de près de 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans un entrepôt du port. Dans les heures qui ont suivis les déflagrations, les services de secours ont été massivement sollicités :

"Le nombre de victimes ne fait que s’alourdir"

Beyrouth sous les décombre. Après les deux explosions, la capitale libanaise ne peut toujours pas estimer la totalité des pertes qu’elle a subit. Plus de 300.000 personnes sans domicile, au moins 113 morts et plus de 4 000 blessés dont au moins 21 Français, décomptés à ce jour. "Le nombre de victimes ne fait que s’alourdir, car il y a encore des personnes disparues", regrette Ismail Hassanay, secrétaire national du secours populaire et médecin, présent sur les lieux :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Les médecins et les organisations non-gouvernementales doivent agir dans l’urgence

Sur place, les médecins et les ONG tentent de trouver des solutions face à la crise. Trois problèmes majeurs se sont présentés au secours : "Les hôpitaux sont surchargés, les familles habitant près du port doivent être relogé temporairement et il y a des besoins urgents en nourriture, eau et hygiène", déplore Ismail Hassanay :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Trois phases après la catastrophe

Après ces explosions, "il faut s’occuper en urgence des blessés et des familles qui ont tout perdu, selon Ismail Hassanay. Et veiller à distribuer des produits d’hygiène et de la nourriture." Après, la mise en place des dispositifs d’urgence, les secours s’occupent de la réhabilitation des logements pour les familles :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Alors que les secours beyrouthins se mobilisent, la France a annoncé l’envoi "d’un détachement de la sécurité civile et de plusieurs tonnes de matériel sanitaire" à Beyrouth.