Explosions à Beyrouth: Vincent Gelot : "C'est catastrophique, le pays est en train de sombrer"

Par Océane Protois et Etienne Pepin

Le Liban est sous le choc. Deux explosions ont provoqué hier la mort de plus de 100 personnes. Sur place, réaction de Vincent Gelot, le directeur de l’Œuvre d’Orient au Liban.

Morts, blessés, mais aussi infrastructures dévastées… Les Libanais sont désemparés depuis ce mardi 4 août. Deux puissantes explosions successives ont balayé le port de Beyrouth. Des déflagrations entendues à des dizaines de kilomètres ont provoqué des dommages qui sont estimés à plus de trois milliards de dollars, avec un bilan humain qui dépasse, ce mercredi 5 août, les 100 morts et plus de 4.000 blessés selon la Croix-Rouge libanaise. Ces déflagrations seraient liées, selon le Premier ministre Hassan Diab, à l’explosion de près de 2.750 tonnes de nitrate d’ammonium stockées dans un entrepôt du port. Les images qui circulent sur Internet montrent un centre-ville détruit :

"On a d’abord cru à un attentat"

Au moment des explosions, c’est la panique dans la capitale libanaise. "On a d’abord cru à un attentat" témoigne Vincent Gelot, directeur de l’Œuvre d’Orient au Liban :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

un pays bien meurtri

Une catastrophe dont le Liban aurait pu se passer. Le pays est déjà au bord du gouffre, avec un fort taux de pauvreté, une monnaie dévaluée et un système scolaire menacé. À cela s’ajoute un dispositif de santé à bout de souffle et les deux explosions ne viennent qu’alourdir les maux des libanais, dont est témoin l’Œuvre d’Orient, association au service des chrétien d’Orient depuis 1856. Vincent Gelot témoigne de la situation catastrophique du Liban:



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

une aide d’urgence

Plus de 300.000 personnes sont désormais sans domicile suite aux explosions faisant sombrer davantage le pays. Les ambulances peinnent à se frayer un chemin pour apporter une assistance médicale aux victimes. Néanmoins, les équipes médicales s’activent pour tenter de venir en aide au maximum de personnes :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Un élan de solidarité

Alors que le Liban vient de décréter un jour de deuil national, de nombreux pays ont témoigné leur soutien à ce pays endeuillé.

L’Œuvre d’Orient espère également une aide d’urgence de la France pourrait apporter. Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 5 août, un "détachement de la sécurité civile et plusieurs tonnes de matériels sanitaires". La France a décidé d'envoyer trois avions militaires au Liban, avec plus de six tonnes de matériel sanitaire. Jean Castex réunira l'ensemble des ministres concernés pour coordonner l'aide.

Je me rendrai demain à Beyrouth à la rencontre du peuple libanais pour lui porter le message de fraternité et de solidarité des Français. Nous ferons le point sur la situation avec les autorités politiques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 5, 2020

"Il faut apporter une aide, mais attention à la bonne personne, parce qu'on sait que c'est après ce genre de catastrophe qu'il peut y avoir de la corruption. Et Dieu sait que y'en a dans ce pays", soutient Vincent Gelot :



Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

L’ambassade française a mis en place un numéro d’urgence : +961 1 420 292.