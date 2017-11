Fabienne Keller: "Laurent Wauquiez se droitise de plus en plus"

Fabienne Keller, sénatrice (Les Républicains) du Bas-Rhin, proche des "Constructifs" et du Premier ministre est l’invitée de "Face aux chrétiens", émission organisée par La Croix, KTO, RCF et Radio Notre Dame.

Fabienne Keller: "Pas de critères de revenus pour les allocations familiales"

Interrogée sur les six premiers mois de présidence Macron et de gouvernance Philippe Fabienne Keller s’est dite confiante car elle "retrouve les grandes lignes que nous avions choisies avec Alain Juppé". En revanche elle n’est "pas favorable aux critères de revenus pour les allocations familiales car c’est un dispositif très partagé, consensuel, et toutes les familles françaises doivent en être bénéficiaires".

Elle est également inquiète de la vision jacobine des actuels gouvernants. "Le terrain fait mieux que le national. Il faut laisser de la marge de manœuvre aux territoires et aux personnes qui s’y investissent. Et il y a une désespérance des zones rurales en raison de l’absence d’accès au numérique et aux soins."



Fabienne Keller: "Je suis favorable à une PMA si elle est bien encadrée"

Concernant la Procréation médicalement assistée, Fabienne Keller commence par dire son "opposition très ferme à la GPA, marchandisation du corps de la femme", mais se dit "en capacité à voter la PMA si elle est bien encadrée et s’il y a un débat apaisé et respectueux des différences. Je fais confiance au débat et aux témoignages".



Fabienne Keller: "Laurent Wauquiez se radicalise et se droitise de plus en plus"

Fabienne Keller affirme être inquiète de l’évolution de son parti Les Républicains qui n’est plus à ses yeux un rassemblement et perd toujours des adhérents. "Les Républicains ont besoin d’une refondation. Laurent Wauquiez a pris le leadership, mais je suis de plus en plus inquiète car il se radicalise et se droitise. Nous avons un vrai travail de fond à faire sur nos convictions car le mouvement LR n’est plus très attractif."