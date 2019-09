fete du jeu les 14 et 15/09 à Plouvorn

Samedi 14 et dimanche 15 septembre, se déroule un rendez vous nommé Troadé. C'est la fête du jeu à Plouvorn. C'est l'occasion de découvrir des jeux, mais aussi leurs auteurs ; ils sont nombreux, et souvent très imaginatifs. On en parle avec Christophe Coat, lui même auteur de jeux, et créateur du festival.