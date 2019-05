FORMULE CLUB / Les annonces d'Emmanuel Macron • le Parlement européen • Les attentats au Sri-Lanka • Le sommet Russie - Corée du Nord

les annonces d'Emmanuel Macron

Une allocution d'une heure, puis une heure et demie de questions réponses , jeudi 25 avril en fin de journée, le président de la République donnait la première conférence de presse de son quinquennat pour présenter ses réponses au grand débat, grand débat lui-même mis en place pour présenter ses réponses au mouvement des gilets jaunes. Le président installé à un bureau dans mise en scène "gaullienne" a égréné différentes mesures pour répondre aux inquiétudes des français, des mesures qui n'ont pas forcément convaincu.



Comment fonctionne le parlement européen ?

Les élections européennes auront lieu le 28 mai prochain, d'après un rapport publié par le conseil européen pour les relations internationales qui est un think-tank européen, les équilibres du parlement pourraient être profondément bouleversés par ces élections. L'importante érosion de la grande coalition entre le centre-droit et les socialistes pourrait profiter de manière spectaculaire aux libéraux et aux verts, et le futur Parlement devrait être très fragmenté, sans majorité claire, toujours selon ce rapport. Ces projections sont l'occasion de faire un peu de pédagogie, puisque les français connaissent sans doute assez mal le Parlement européen, qui a un fonctionnement assez différent de notre Assemblée Nationale.

Attentats au Sri-lanka : et après ?

Dimanche dernier, une série d'attentats revendiquée par l'Etat Islamique a fait 250 à 260 morts et environ 500 blessés. Les attaques ont eu lieu dans trois églises et trois hôtels. Les victimes sont essentiellement des sri-lankais, mais quarante étrangers ont été tués, principalament des touristes. On sait désormais que les autorités sri-lankaises avaient été alertées par le service de sécurité indien de menaces d'attentats, alertes qu'elles n'ont visiblement pas prises en compte. Les autorités sri-lankaises reconnaissent d'ailleurs avoir failli, une reconnaissance qui a abouti le 25 avril à la démission du numéro un du ministère de la Défense.

Rencontre entre valdimir poutine et kim jong-un en russie

La rencontre entre Kim-Jong Un et Vladimir Poutine a eu lieu ce 25 avril, deux mois après l'échec de la rencontre au Viet-Nam entre le chef de l'Etat Nord-coréen et Donald Trump qui a abouti à une impasse dimplomatique avec Washington sur le nucléaire. Le président nord-coréen rencontre enfin son homologue Russe qui cherchait cette rencontre depuis un certain temps déjà. Une rencontre qui correspondait aux besoins des deux pays, historiquement proches.