FRAGÎLE PORQUEROLLES, un podcast à la découverte de l'île et de ses habitants

Ils ont entre 10 et 95 ans, ils vivent sur l’île depuis toujours ou seulement depuis quelques temps, à l’année ou occasionnellement. Ils nous racontent comment ils sont arrivés ici, à quoi ressemble la vie sur l’île, les fonctions qu’ils exercent, les endroits qu’ils préfèrent, les souvenirs qui les ont marqués, comment ils voient l’île évoluer, les enjeux qui se dessinent pour l’avenir... Ce qui les relie c’est ce petit bout de terre au large de la presqu’ile de Giens, cette « île-lien » précieuse et fragile.

Chaque témoin porte un regard personnel et sensible sur l’île. Les écouter raconter Porquerolles, c’est entrer dans l’intimité de l’île, lieu d’histoire et de patrimoine, d’inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes :

- Saisonniers, entre mouvements de foules estivaux et tranquillité hivernale.

- Économiques et environnementaux entre pression touristique et protection d’une nature fragile et menacée.

- Temporels, entre nostalgie d'une époque révolue et ancrage vital dans le monde d'aujourd'hui. Ingrid Blanchard, nous présente ce projet et ses objectifs

Pour aller plus loin dans sa découverte de l’île, rendez-vous sur le site web . Un texte accompagnant chaque portrait sera publié sur le site à la parution de chaque épisode, ainsi que toutes les notes des épisodes du podcast et des liens vers les ressources dont nous aurons parlées avec les invités, les lieux cités, les livres conseillés...

2 témoignages à découvrir et écouter :

- Maxime Prodromidès – Plongée dans l’Histoire et l’avenir de l’île

- Michel Ribis – Le Moulin du Bonheur



Un podcast, c’est quoi ?

Un podcast est un contenu audio numérique que l’on peut écouter n’importe où, n’importe quand. Le podcast « Fragîle Porquerolles » est disponible sur toutes les plateformes de podcasts : ApplePodcast, Google Podcast, Deezer, Spotify...

A propos Après avoir débuté dans le secteur de l’automobile, puis dans la presse, Ingrid Blanchard évolue depuis près de 10 ans dans l’univers de la radio. Elle est directrice générale adjointe déléguée à la communication et au marketing du réseau RCF.

Elle a découvert Porquerolles quand elle était enfant et y revient depuis régulièrement en vacances. Créer un podcast sur Porquerolles lui permet de faire se rejoindre son attachement pour l’île de Porquerolles, son goût de la rencontre et sa passion pour l’univers de la radio et des podcasts.