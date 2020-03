Grégory Doucet, candidat EELV à la mairie de Lyon

Grégory Doucet est candidat du parti Europe Écologie Les Verts, pour les éléctions municipales à la ville de Lyon. Secrétaire de EELV Lyon, il a été désigné en speptembre 2019 pour représenter la couleur du parti aux éléctions municipales.

Il forme un binôme avec Bruno Bernard tête de liste pour les éléctions métropolitaines. Parmi les grands axe de son programme l'écologie pour les plus petits. En effet, dans le cadre de son programme Grégory Doucet souhaite faire de Lyon "la ville des enfants" en passant les cantines au 100% bio et sécuriser les abords des écoles pour favoriser leur autonomie. Il souhaite avant tout être le candidat qui "conjugue la préservation du climant et la qualité de vie" avec notamment le projet de réaménagement de la rive droite ru Rhône. "Nous souhaitons développer les espaces piétons et privilégier les modes doux".

"Ca fait deux ans qu'on se prépare, nos élus ont acquis de l'expèrience, nous sommes soutenus par des gens qui sont très engagés" déclare Grégory Doucet en ajoutant "Aujourd"hui je peux vous dire que nous sommes prêts".