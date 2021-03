Jean-Michel Charlier "l’association Emmanuel Adoption"

Pour cette nouvelle Chronique de bioéthique, format grand invité, Jean-Michel Charlier nous fait l’amitié de présenter l’association Emmanuel Adoption, dont il est coordinateur. Située à Louveigné en province de Liège, cette asbl apporte son soutien aux personnes désirant confier à l’adoption leur enfant porteur

de handicap d’une part, et aux couples souhaitant adopter ces enfants d’autre part. Quand et comment intervient Emmanuel Adoption ? Quelles évolutions peut-on observer par rapport à l’adoption en Belgique, et à l’accueil du handicap avant et après la naissance ? Quelles difficultés, mais aussi quelles joies ponctuent le chemin de l’adoption ?

Cet échange ne vous laissera pas indifférent !