L'école Jules Verne, entre tradition et modernité, aux Glonnières

L'établissement hors-contrat, lié au réseau Espérance-Banlieue, accueille depuis fin novembre huit élèves issus des quartiers populaires du Mans, Roncerais, Glonnières et Vauguyon. Malgré l'opposition de certains élus municipeaux, ainsi que des syndicats de l'enseignement public, le projet a finallement vu le jour. Inauguré le 7 février dernier, en présence de Christelle Morançais, la présidente de la Région Pays de la Loire, l'établissement entend bien se développer et atteindre une vingtaine d'élèves pour la rentrée 2020. Le cout de la scolarité y est modeste ( 50€ par mois) et la pédagogie allie les derniers enseignements des neurosciences, les bonnes vieilles recettes des hussards noirs de la troisième république et une ambiance générale marquée par la bienveillance et l'émerveillement.