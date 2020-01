​L'éducation à la sexualité s'adapte aux réalités des réseaux sociaux

Le Département de Gironde signait ce jeudi 30 janvier avec l'ARS et l'Education Nationale, le renouvellement d'une charte pour promouvoir la santé et l'éducation sexuelle au collège.

Eduquer les jeunes à la sexualité, c'est parler de l'égalité hommes/femmes, du respect de son corps ou de la limite du consentement ; mais cela est encadré par des règles déontologiques et techniques. La nouvelle charte signée par l'Agence régionale de santé, l'Education nationale et le Conseil Départemental de Gironde, est un guide renouvelé pour promouvoir notamment le respect de soi et des autres, en phase avec les réalités, notamment l'émergence des réseaux sociaux.

"Il était temps après plusieurs années, de réécrire cette charte, en phase avec le monde d'aujourd'hui, prendre en compte la cybersexualité" explique Emmanuelle Ajon, vice présidente du Département en charge de la promotion de la santé.

"Il était important aussi de réaffirmer la nécessité d'aller au devant des collégiens, sans attendre qu'ils viennent vers les centres".

Le Département est intervenu dans 80% des collèges de Gironde via les centres de planification et chaque établissement est doté d'un CESC - comité d'éducation à la santé et à la sexualité - qui détermine des actions. Celles-ci répondent à une problématique nouvelle liée à l'accès à internet notamment.

"Les jeunes croient avoir beaucoup de renseignements via les réseaux sociaux et Internet, et il y a un écart entre le sentiment qu'ils ont d'être pleinement renseignés et la réalité des choses", précise Cécile Collet, principale du collège Claude Masset à Ambarès

"Il nous faut recentrer les choses en apportant des informations très scientifiques, incontestables, qui les rassurent et prendre en compte également le mal être qu'ils ont à essayer de se construire vis à vie de l'autre. Certains, très jeunes, construisent leur rapport à l'autre et à la sexualité avec les codes du porno".

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La réponse du collège d'Ambarès sur cette question a été d'orienter des actions sur la thématique du respect... de soi, des autres, de son corps, des différences ou de la vie privée.